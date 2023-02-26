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Иосиф Никифоров

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Место рождения

д.Тиханинки

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Тиханинки
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Параскева Иосифова

Мать ребёнка: Евдокия Титова

д.Тиханинки
Рождение ребёнка
?.03.1806

Сын: Сафроний Иосифов

Мать ребёнка: Евдокия Титова

Рождение ребёнка
1814

Сын: Иван Иосифов

Мать ребёнка: Евдокия Титова

д.Тиханинки
Рождение ребёнка
1818

Сын: Никифор Иосифов

Мать ребёнка: Евдокия Титова

Смерть
Неизвестно
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