Иосиф Никифоров
Место рожденияд.Тиханинки
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Тиханинки
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Параскева Иосифова
Мать ребёнка: Евдокия Титова
д.Тиханинки
Рождение ребёнка
?.03.1806
Сын: Сафроний Иосифов
Мать ребёнка: Евдокия Титова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Иван Иосифов
Мать ребёнка: Евдокия Титова
д.Тиханинки
Рождение ребёнка
1818
Сын: Никифор Иосифов
Мать ребёнка: Евдокия Титова
Смерть
Неизвестно