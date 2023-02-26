Евдокия Титова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Титова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

02.04.1806

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Параскева Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Никифоров

д.Тиханинки
Рождение ребёнка
?.03.1806

Сын: Сафроний Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Никифоров

Смерть
02.04.1806
д.Тиханинки
Рождение ребёнка
1814

Сын: Иван Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Никифоров

д.Тиханинки
Рождение ребёнка
1818

Сын: Никифор Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Никифоров

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