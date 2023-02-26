Евдокия Титова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти02.04.1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Параскева Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Никифоров
д.Тиханинки
Рождение ребёнка
?.03.1806
Сын: Сафроний Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Никифоров
Смерть
02.04.1806
д.Тиханинки
Рождение ребёнка
1814
Сын: Иван Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Никифоров
д.Тиханинки
Рождение ребёнка
1818
Сын: Никифор Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Никифоров