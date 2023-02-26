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Анисия Романова

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Место рождения

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Роман Лукин

Мать: Параскева Иосифова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.02.1859

Муж: Леонтий Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.06.1860

Сын: Иван Леонов

Отец ребёнка: Леонтий Кодратов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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