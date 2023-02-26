Анисия Романова
Место рожденияд.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Роман Лукин
Мать: Параскева Иосифова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.02.1859
Муж: Леонтий Кодратов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.06.1860
Сын: Иван Леонов
Отец ребёнка: Леонтий Кодратов
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно