Леонтий Кодратов
Место рождения
Дата рождения17.06.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1840
Отец: Кодрат Алексеев
Мать: Марфа Сергеева
Бракосочетание
02.02.1859
Жена: Анисия Романова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.06.1860
Сын: Иван Леонов
Мать ребёнка: Анисия Романова
Смерть
Неизвестно