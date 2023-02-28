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Леонтий Кодратов

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Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

17.06.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

1822 г.р.

Жена

1842 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1840

Отец: Кодрат Алексеев

Мать: Марфа Сергеева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.02.1859

Жена: Анисия Романова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.06.1860

Сын: Иван Леонов

Мать ребёнка: Анисия Романова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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