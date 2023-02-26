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Лука Иванов

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Место рождения

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: Иван

Мать: ?

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1808

Сын: Роман Лукин

Мать ребёнка: Гликерия (Кодратова)

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810

Сын: Герасим Лукин

Мать ребёнка: Гликерия (Кодратова)

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1816

Сын: Михаил Лукин

Мать ребёнка: Гликерия (Кодратова)

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1819

Дочь: Евдокия Лукина

Мать ребёнка: Гликерия (Кодратова)

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1821

Дочь: Марфа Лукина

Мать ребёнка: Гликерия (Кодратова)

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Дария Лукина

Мать ребёнка: Гликерия (Кодратова)

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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