Лука Иванов
Место рожденияд.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.11.1808
Сын: Роман Лукин
Мать ребёнка: Гликерия (Кодратова)
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810
Сын: Герасим Лукин
Мать ребёнка: Гликерия (Кодратова)
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1816
Сын: Михаил Лукин
Мать ребёнка: Гликерия (Кодратова)
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1819
Дочь: Евдокия Лукина
Мать ребёнка: Гликерия (Кодратова)
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1821
Дочь: Марфа Лукина
Мать ребёнка: Гликерия (Кодратова)
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Дария Лукина
Мать ребёнка: Гликерия (Кодратова)
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно