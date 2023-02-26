Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1766 г.р.
До 1782 г.р.
До 1790 г.р.
До 1805 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: ?

д.Зятинки - Узривицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Агафия Иванова

Мать ребёнка: ?

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1790

Сын: Лука Иванов

Мать ребёнка: ?

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1805

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: ?

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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