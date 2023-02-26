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Василий Иванов

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Место рождения

д.Зятинки - Узривицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Иван

Мать: ?

д.Зятинки - Узривицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.07.1807

Жена: Параскева (Ефросиния) Харитонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.09.1808

Сын: Трофим Васильев

Мать ребёнка: Параскева (Ефросиния) Харитонова

д.Зятинки - Узривицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Михайлова

Смерть
Неизвестно
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