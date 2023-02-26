Василий Иванов
Место рожденияд.Зятинки - Узривицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.07.1807
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.09.1808
Сын: Трофим Васильев
Мать ребёнка: Параскева (Ефросиния) Харитонова
д.Зятинки - Узривицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Михайлова
Смерть
Неизвестно