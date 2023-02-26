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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1766 г.р.
До 1782 г.р.
До 1790 г.р.
До 1805 г.р.

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван

д.Зятинки - Узривицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Агафия Иванова

Отец ребёнка: Иван

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1790

Сын: Лука Иванов

Отец ребёнка: Иван

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1805

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.