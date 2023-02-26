Агафия Иванова
Место рожденияд.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.10.1800
Муж: Моисей Герасимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.09.1801
Дочь: Фёкла Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Герасимов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1803
Дочь: Ксения Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Герасимов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1805
Сын: Тимофей Моисеев
Отец ребёнка: Моисей Герасимов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1807
Дочь: Анна Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Герасимов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно