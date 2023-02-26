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Агафия Иванова

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Место рождения

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: Иван

Мать: ?

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.10.1800

Муж: Моисей Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.09.1801

Дочь: Фёкла Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Герасимов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1803

Дочь: Ксения Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Герасимов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1805

Сын: Тимофей Моисеев

Отец ребёнка: Моисей Герасимов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1807

Дочь: Анна Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Герасимов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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