Моисей Герасимов
Место рожденияд.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1780
Дата смерти03.05.1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Герасим Никитин
Мать: ?
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.10.1800
Жена: Агафия Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.09.1801
Дочь: Фёкла Моисеева
Мать ребёнка: Агафия Иванова
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1803
Дочь: Ксения Моисеева
Мать ребёнка: Агафия Иванова
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1805
Сын: Тимофей Моисеев
Мать ребёнка: Агафия Иванова
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1807
Дочь: Анна Моисеева
Мать ребёнка: Агафия Иванова
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.05.1807
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.