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Моисей Герасимов

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Место рождения

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1780

Дата смерти

03.05.1807

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Герасим Никитин

Мать: ?

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.10.1800

Жена: Агафия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.09.1801

Дочь: Фёкла Моисеева

Мать ребёнка: Агафия Иванова

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1803

Дочь: Ксения Моисеева

Мать ребёнка: Агафия Иванова

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1805

Сын: Тимофей Моисеев

Мать ребёнка: Агафия Иванова

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1807

Дочь: Анна Моисеева

Мать ребёнка: Агафия Иванова

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.05.1807
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
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