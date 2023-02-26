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Женский

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Не указан

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Не указана

Дети

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АБ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Моисей Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Никитин

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1786

Сын: Демид Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Никитин

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Евдокия Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Никитин

Рождение ребёнка
1801

Сын: Кирилл Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Никитин

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