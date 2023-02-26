?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Моисей Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Никитин
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1786
Сын: Демид Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Никитин
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Евдокия Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Никитин
Рождение ребёнка
1801
Сын: Кирилл Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Никитин