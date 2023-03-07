Параскева Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Петрова

Параскева Петрова

avatar

Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Пётр Петров

Мать: Евдокия Лукина

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.11.1871

Сын: Филипп Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Архипов

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1874

Сын: Дмитрий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Архипов

д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1875

Сын: Ивченков Роман Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Архипов

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1876

Сын: Иван Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Архипов

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1878

Сын: Иосиф Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Архипов

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1880

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Архипов

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1883

Сын: Никифор Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Архипов

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1884

Дочь: Агрипина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Архипов

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1885

Дочь: Анисия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Архипов

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1888

Сын: Константин Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Архипов

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1890

Дочь: Алексухина Ульяния Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Архипов

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1893

Сын: Иоанн Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Архипов

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.06.1895

Сын: Пётр Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Архипов

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close