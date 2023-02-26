Филипп Григорьев
Место рожденияд.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.11.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1871
Отец: Григорий Архипов
Мать: Параскева Петрова
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.01.1896
Жена: Ирина Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.05.1898
Дочь: Мавра Филиппова
Мать ребёнка: Ирина Иванова
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1900
Сын: Пимен Филиппов
Мать ребёнка: Ирина Иванова
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1903
Сын: Федот Филиппов
Мать ребёнка: Ирина Иванова
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно