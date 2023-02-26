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Филипп Григорьев

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Место рождения

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.11.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1871

Отец: Григорий Архипов

Мать: Параскева Петрова

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.01.1896

Жена: Ирина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.05.1898

Дочь: Мавра Филиппова

Мать ребёнка: Ирина Иванова

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1900

Сын: Пимен Филиппов

Мать ребёнка: Ирина Иванова

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1903

Сын: Федот Филиппов

Мать ребёнка: Ирина Иванова

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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