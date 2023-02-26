Григорий Архипов
Место рожденияд.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.01.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.01.1848
Отец: Архип (Иовлев)
Мать: Ефимия Анисимова
д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1871
Сын: Филипп Григорьев
Мать ребёнка: Параскева Петрова
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1874
Сын: Дмитрий Григорьев
Мать ребёнка: Параскева Петрова
д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1875
Мать ребёнка: Параскева Петрова
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1876
Сын: Иван Григорьев
Мать ребёнка: Параскева Петрова
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1878
Сын: Иосиф Григорьев
Мать ребёнка: Параскева Петрова
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1880
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Параскева Петрова
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1883
Сын: Никифор Григорьев
Мать ребёнка: Параскева Петрова
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1884
Дочь: Агрипина Григорьева
Мать ребёнка: Параскева Петрова
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1885
Дочь: Анисия Григорьева
Мать ребёнка: Параскева Петрова
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1888
Сын: Константин Григорьев
Мать ребёнка: Параскева Петрова
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1890
Дочь: Алексухина Ульяния Григорьева
Мать ребёнка: Параскева Петрова
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1893
Сын: Иоанн Григорьев
Мать ребёнка: Параскева Петрова
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.06.1895
Сын: Пётр Григорьев
Мать ребёнка: Параскева Петрова
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно