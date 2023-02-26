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Григорий Архипов

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Место рождения

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.01.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1848

Отец: Архип (Иовлев)

Мать: Ефимия Анисимова

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1871

Сын: Филипп Григорьев

Мать ребёнка: Параскева Петрова

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1874

Сын: Дмитрий Григорьев

Мать ребёнка: Параскева Петрова

д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1875

Сын: Ивченков Роман Григорьев

Мать ребёнка: Параскева Петрова

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1876

Сын: Иван Григорьев

Мать ребёнка: Параскева Петрова

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1878

Сын: Иосиф Григорьев

Мать ребёнка: Параскева Петрова

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1880

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Параскева Петрова

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1883

Сын: Никифор Григорьев

Мать ребёнка: Параскева Петрова

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1884

Дочь: Агрипина Григорьева

Мать ребёнка: Параскева Петрова

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1885

Дочь: Анисия Григорьева

Мать ребёнка: Параскева Петрова

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1888

Сын: Константин Григорьев

Мать ребёнка: Параскева Петрова

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1890

Дочь: Алексухина Ульяния Григорьева

Мать ребёнка: Параскева Петрова

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1893

Сын: Иоанн Григорьев

Мать ребёнка: Параскева Петрова

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.06.1895

Сын: Пётр Григорьев

Мать ребёнка: Параскева Петрова

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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