Алексухина Ульяния Григорьева
Место рожденияд.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения15.09.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1890
Отец: Григорий Архипов
Мать: Параскева Петрова
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.04.1912
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1913
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Алексухин Григорий Артемиев
Рождение ребёнка
20.06.1914
Дочь: Акилина Григорьева
Отец ребёнка: Алексухин Григорий Артемиев
Смерть
Неизвестно