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Алексухина Ульяния Григорьева

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Место рождения

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

15.09.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1890

Отец: Григорий Архипов

Мать: Параскева Петрова

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.04.1912

Муж: Алексухин Григорий Артемиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1913

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Алексухин Григорий Артемиев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1914

Дочь: Акилина Григорьева

Отец ребёнка: Алексухин Григорий Артемиев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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