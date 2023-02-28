Алексухин Григорий Артемиев
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Бракосочетание
29.04.1912
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1913
Дочь: Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Алексухина Ульяния Григорьева
Рождение ребёнка
20.06.1914
Дочь: Акилина Григорьева
Мать ребёнка: Алексухина Ульяния Григорьева
Военная служба
С 1914 по 1916
стрелок 16-й Финляндский стрелковый полк
Смерть
Неизвестно