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Алексухин Григорий Артемиев

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Алексухин Артемий Алексеев

Мать: Алексухина Анна Мартинова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.04.1912

Жена: Алексухина Ульяния Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1913

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Алексухина Ульяния Григорьева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1914

Дочь: Акилина Григорьева

Мать ребёнка: Алексухина Ульяния Григорьева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
С 1914 по 1916
стрелок 16-й Финляндский стрелковый полк
Смерть
Неизвестно
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