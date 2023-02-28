Алексухин Артемий Алексеев
Место рождения
Дата рождения19.10.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1857
Отец: Алексей Сазонов
Мать: Марфа Андреева
Бракосочетание
04.02.1876
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
17.12.1876
Дочь: Анастасия Артемиева
Мать ребёнка: Алексухина Анна Мартинова
Рождение ребёнка
11.08.1878
Сын: Андрей (Артемьев)
Мать ребёнка: Алексухина Анна Мартинова
Рождение ребёнка
1882
Сын: Алексухин Василий Артемиев
Мать ребёнка: Алексухина Анна Мартинова
Рождение ребёнка
29.10.1883
Сын: Алексухин Косьма Артемиев
Мать ребёнка: Алексухина Анна Мартинова
Рождение ребёнка
07.03.1887
Дочь: Дария Артёмова
Мать ребёнка: Алексухина Анна Мартинова
Рождение ребёнка
1889
Сын: Алексухин Григорий Артемиев
Мать ребёнка: Алексухина Анна Мартинова
Рождение ребёнка
18.04.1891
Дочь: Александра ст.
Мать ребёнка: Алексухина Анна Мартинова
Рождение ребёнка
03.11.1892
Дочь: Александра Артемиева
Мать ребёнка: Алексухина Анна Мартинова
Рождение ребёнка
07.05.1897
Дочь: Ирина Артемиева
Мать ребёнка: Алексухина Анна Мартинова
Рождение ребёнка
04.10.1898
Дочь: Пелагея Артемиева
Мать ребёнка: Алексухина Анна Мартинова
Смерть
Неизвестно