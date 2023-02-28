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Алексухин Артемий Алексеев

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.10.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1857

Отец: Алексей Сазонов

Мать: Марфа Андреева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.02.1876

Жена: Алексухина Анна Мартинова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
17.12.1876

Дочь: Анастасия Артемиева

Мать ребёнка: Алексухина Анна Мартинова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.08.1878

Сын: Андрей (Артемьев)

Мать ребёнка: Алексухина Анна Мартинова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Алексухин Василий Артемиев

Мать ребёнка: Алексухина Анна Мартинова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.10.1883

Сын: Алексухин Косьма Артемиев

Мать ребёнка: Алексухина Анна Мартинова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.03.1887

Дочь: Дария Артёмова

Мать ребёнка: Алексухина Анна Мартинова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Алексухин Григорий Артемиев

Мать ребёнка: Алексухина Анна Мартинова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.04.1891

Дочь: Александра ст.

Мать ребёнка: Алексухина Анна Мартинова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.11.1892

Дочь: Александра Артемиева

Мать ребёнка: Алексухина Анна Мартинова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.05.1897

Дочь: Ирина Артемиева

Мать ребёнка: Алексухина Анна Мартинова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.10.1898

Дочь: Пелагея Артемиева

Мать ребёнка: Алексухина Анна Мартинова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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