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Алексухин Василий Артемиев

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Алексухин Артемий Алексеев

Мать: Алексухина Анна Мартинова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.02.1902

Жена: Алексухина Мария Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1903

Сын: Алексухин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Алексухина Мария Фёдорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.10.1907

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Алексухина Мария Фёдорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Алексухина Мария Фёдорова

Рождение ребёнка
27.11.1909

Сын: Алексухин Стефан Васильев

Мать ребёнка: Алексухина Мария Фёдорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.01.1912

Сын: Алексухин Василий Васильев

Мать ребёнка: Алексухина Мария Фёдорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.08.1913

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Алексухина Мария Фёдорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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