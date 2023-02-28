Алексухин Василий Артемиев
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
13.02.1902
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1903
Сын: Алексухин Иван Васильевич
Мать ребёнка: Алексухина Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
23.10.1907
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Алексухина Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Алексухина Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
27.11.1909
Сын: Алексухин Стефан Васильев
Мать ребёнка: Алексухина Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
27.01.1912
Сын: Алексухин Василий Васильев
Мать ребёнка: Алексухина Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
25.08.1913
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Алексухина Мария Фёдорова
Смерть
Неизвестно