Никифор Григорьев
Место рожденияд.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.03.1883
Дата смерти17.06.1893
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1883
Отец: Григорий Архипов
Мать: Параскева Петрова
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.06.1893
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище