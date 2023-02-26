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Никифор Григорьев

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Место рождения

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.03.1883

Дата смерти

17.06.1893

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1883

Отец: Григорий Архипов

Мать: Параскева Петрова

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.06.1893
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище
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