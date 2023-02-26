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Иван Григорьев

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Место рождения

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876

Отец: Григорий Архипов

Мать: Параскева Петрова

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1895

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Пелагея (Еремеева)

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1898

Сын: Георгий Иванов

Мать ребёнка: Пелагея (Еремеева)

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1899

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Пелагея (Еремеева)

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1902

Дочь: Александра Иоаннова

Мать ребёнка: Пелагея (Еремеева)

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея (Еремеева)

Смерть
Неизвестно
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