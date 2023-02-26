Иван Григорьев
Место рожденияд.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876
Отец: Григорий Архипов
Мать: Параскева Петрова
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1895
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Пелагея (Еремеева)
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1898
Сын: Георгий Иванов
Мать ребёнка: Пелагея (Еремеева)
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1899
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Пелагея (Еремеева)
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1902
Дочь: Александра Иоаннова
Мать ребёнка: Пелагея (Еремеева)
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея (Еремеева)
Смерть
Неизвестно