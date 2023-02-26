Пелагея (Еремеева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1895
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Иван Григорьев
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1898
Сын: Георгий Иванов
Отец ребёнка: Иван Григорьев
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1899
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Григорьев
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1902
Дочь: Александра Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Григорьев
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Григорьев
Смерть
Неизвестно