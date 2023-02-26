Пелагея (Еремеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея (Еремеева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1876 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1895

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Иван Григорьев

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1898

Сын: Георгий Иванов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1899

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Григорьев

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1902

Дочь: Александра Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Григорьев

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Григорьев

Смерть
Неизвестно
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