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Иосиф Григорьев

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Место рождения

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.04.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

1851 г.р.

Жена

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1878

Отец: Григорий Архипов

Мать: Параскева Петрова

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.02.1902

Жена: Анна Климентиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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