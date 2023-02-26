Иосиф Григорьев
Место рожденияд.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.04.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1878
Отец: Григорий Архипов
Мать: Параскева Петрова
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.02.1902
Жена: Анна Климентиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно