Ефимия Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1826
Дата смерти26.12.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826
Отец: Анисим Иванов
Мать: Агафия (Семёнова)
Рождение ребёнка
03.12.1842
Сын: Иоанн Архипов
Отец ребёнка: Архип (Иовлев)
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
22.01.1844
Дочь: Ксения Архипова
Отец ребёнка: Архип (Иовлев)
д.Шлюхино Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1845
Сын: Сергей Архипов
Отец ребёнка: Архип (Иовлев)
д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1848
Сын: Григорий Архипов
Отец ребёнка: Архип (Иовлев)
д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1850
Дочь: Евдокия Архипова
Отец ребёнка: Архип (Иовлев)
д.Шлюхино Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1852
Дочь: Наталия Архипова
Отец ребёнка: Архип (Иовлев)
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
30.09.1855
Дочь: Харитина Архипова
Отец ребёнка: Архип (Иовлев)
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
26.07.1858
Сын: Никанор Архипов
Отец ребёнка: Архип (Иовлев)
д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.12.1887
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.