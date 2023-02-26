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Ефимия Анисимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1826

Дата смерти

26.12.1887

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826

Отец: Анисим Иванов

Мать: Агафия (Семёнова)

Рождение ребёнка
03.12.1842

Сын: Иоанн Архипов

Отец ребёнка: Архип (Иовлев)

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
22.01.1844

Дочь: Ксения Архипова

Отец ребёнка: Архип (Иовлев)

д.Шлюхино Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1845

Сын: Сергей Архипов

Отец ребёнка: Архип (Иовлев)

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1848

Сын: Григорий Архипов

Отец ребёнка: Архип (Иовлев)

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1850

Дочь: Евдокия Архипова

Отец ребёнка: Архип (Иовлев)

д.Шлюхино Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1852

Дочь: Наталия Архипова

Отец ребёнка: Архип (Иовлев)

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
30.09.1855

Дочь: Харитина Архипова

Отец ребёнка: Архип (Иовлев)

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
26.07.1858

Сын: Никанор Архипов

Отец ребёнка: Архип (Иовлев)

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.12.1887
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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