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Никанор Архипов

Место рождения

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.07.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1858

Отец: Архип (Иовлев)

Мать: Ефимия Анисимова

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1884

Жена: Акилина Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1886

Дочь: Федора Никанорова

Мать ребёнка: Акилина Петрова

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1890

Сын: Владимир Никаноров

Мать ребёнка: Акилина Петрова

д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1893

Дочь: Ефросиния Никанорова

Мать ребёнка: Акилина Петрова

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1894

Дочь: Васса Никанорова

Мать ребёнка: Акилина Петрова

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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