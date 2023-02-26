Никанор Архипов
Место рожденияд.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения26.07.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
26.07.1858
Отец: Архип (Иовлев)
Мать: Ефимия Анисимова
д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1884
Жена: Акилина Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1886
Дочь: Федора Никанорова
Мать ребёнка: Акилина Петрова
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1890
Сын: Владимир Никаноров
Мать ребёнка: Акилина Петрова
д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1893
Дочь: Ефросиния Никанорова
Мать ребёнка: Акилина Петрова
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1894
Дочь: Васса Никанорова
Мать ребёнка: Акилина Петрова
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно