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Акилина Петрова

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Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Пётр Петров

Мать: Евдокия Лукина

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.02.1884

Муж: Никанор Архипов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1886

Дочь: Федора Никанорова

Отец ребёнка: Никанор Архипов

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1890

Сын: Владимир Никаноров

Отец ребёнка: Никанор Архипов

д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1893

Дочь: Ефросиния Никанорова

Отец ребёнка: Никанор Архипов

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1894

Дочь: Васса Никанорова

Отец ребёнка: Никанор Архипов

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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