Акилина Петрова
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Пётр Петров
Мать: Евдокия Лукина
Бракосочетание
08.02.1884
Муж: Никанор Архипов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1886
Дочь: Федора Никанорова
Отец ребёнка: Никанор Архипов
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1890
Сын: Владимир Никаноров
Отец ребёнка: Никанор Архипов
д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1893
Дочь: Ефросиния Никанорова
Отец ребёнка: Никанор Архипов
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1894
Дочь: Васса Никанорова
Отец ребёнка: Никанор Архипов
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно