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Анисим Иванов

Место рождения

д.Станиги Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1792

Дата смерти

28.05.1835

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1795 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Станиги Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1817

Сын: Григорий Анисимов

Мать ребёнка: Агафия (Семёнова)

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1820

Дочь: Параскева Анисимова

Мать ребёнка: Агафия (Семёнова)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1825

Дочь: Акилина Анисимова

Мать ребёнка: Агафия (Семёнова)

д.Станиги Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1826

Дочь: Ефимия Анисимова

Мать ребёнка: Агафия (Семёнова)

Рождение ребёнка
1829

Сын: Павел Анисимов

Мать ребёнка: Агафия (Семёнова)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия (Семёнова)

Смерть
28.05.1835
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от чахотки
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