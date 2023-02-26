Анисим Иванов
Место рожденияд.Станиги Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1792
Дата смерти28.05.1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
д.Станиги Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1817
Сын: Григорий Анисимов
Мать ребёнка: Агафия (Семёнова)
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1820
Дочь: Параскева Анисимова
Мать ребёнка: Агафия (Семёнова)
Рождение ребёнка
05.06.1825
Дочь: Акилина Анисимова
Мать ребёнка: Агафия (Семёнова)
д.Станиги Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1826
Дочь: Ефимия Анисимова
Мать ребёнка: Агафия (Семёнова)
Рождение ребёнка
1829
Сын: Павел Анисимов
Мать ребёнка: Агафия (Семёнова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия (Семёнова)
Смерть
28.05.1835
Причина смерти: от чахотки