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Павел Анисимов

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Анисим Иванов

Мать: Агафия (Семёнова)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
31.05.1848

Жена: Евдокия Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1850

Сын: Трофим Павлов

Мать ребёнка: Евдокия Никифорова

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1852

Сын: Иван Павлов

Мать ребёнка: Евдокия Никифорова

д.Станиги
Смерть
Неизвестно
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