Павел Анисимов
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Анисим Иванов
Мать: Агафия (Семёнова)
Бракосочетание
31.05.1848
Жена: Евдокия Никифорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1850
Сын: Трофим Павлов
Мать ребёнка: Евдокия Никифорова
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1852
Сын: Иван Павлов
Мать ребёнка: Евдокия Никифорова
д.Станиги
Смерть
Неизвестно