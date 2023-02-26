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Евдокия Никифорова

Место рождения

д.Родченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1798 г.р.

Мать

1803 г.р.

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Никифор Иванов

Мать: Дария Никитина

д.Родченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.05.1848

Муж: Павел Анисимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1850

Сын: Трофим Павлов

Отец ребёнка: Павел Анисимов

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1852

Сын: Иван Павлов

Отец ребёнка: Павел Анисимов

д.Станиги
Смерть
Неизвестно
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