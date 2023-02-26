Евдокия Никифорова
Место рожденияд.Родченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Никифор Иванов
Мать: Дария Никитина
д.Родченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.05.1848
Муж: Павел Анисимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1850
Сын: Трофим Павлов
Отец ребёнка: Павел Анисимов
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1852
Сын: Иван Павлов
Отец ребёнка: Павел Анисимов
д.Станиги
Смерть
Неизвестно