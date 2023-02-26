Дария Никитина
Место рожденияд.Стволина Пустошь
Дата рождения1803
Дата смерти21.04.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Стволина Пустошь
Бракосочетание
08.11.1820
Муж: Никифор Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.06.1822
Дочь: Феодосия Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Иванов
д.Родченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Сын: Иоанн Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Иванов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Тарасий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Иванов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евдокия Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Иванов
д.Родченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.04.1835
д.Родченки Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Житческом кладбище