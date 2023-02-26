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Дария Никитина

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Место рождения

д.Стволина Пустошь

Дата рождения

1803

Дата смерти

21.04.1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Стволина Пустошь
Бракосочетание
08.11.1820

Муж: Никифор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.06.1822

Дочь: Феодосия Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Иванов

д.Родченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Сын: Иоанн Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Иванов

Рождение ребёнка
1828

Сын: Тарасий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Иванов

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евдокия Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Иванов

д.Родченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.04.1835
д.Родченки Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Житческом кладбище
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