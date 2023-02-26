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Акилина Анисимова

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Место рождения

д.Станиги Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.06.1825

Дата смерти

30.06.1835

Пол

Женский

Отец

1792 г.р.

Мать

1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1825

Отец: Анисим Иванов

Мать: Агафия (Семёнова)

д.Станиги Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.06.1835
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от чахотки
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