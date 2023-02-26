Акилина Анисимова
Место рожденияд.Станиги Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.06.1825
Дата смерти30.06.1835
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1825
Отец: Анисим Иванов
Мать: Агафия (Семёнова)
д.Станиги Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.06.1835
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от чахотки