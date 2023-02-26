Ирина Иванова
Место рожденияд.Аретово Большое Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
24.01.1896
Муж: Филипп Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.05.1898
Дочь: Мавра Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Григорьев
Рождение ребёнка
26.08.1900
Сын: Пимен Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Григорьев
Рождение ребёнка
01.03.1903
Сын: Федот Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Григорьев
Смерть
Неизвестно