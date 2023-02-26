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Ирина Иванова

Место рождения

д.Аретово Большое Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
24.01.1896

Муж: Филипп Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.05.1898

Дочь: Мавра Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Григорьев

Рождение ребёнка
26.08.1900

Сын: Пимен Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Григорьев

Рождение ребёнка
01.03.1903

Сын: Федот Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Григорьев

Смерть
Неизвестно

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