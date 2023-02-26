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Матрона (Максимова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

01.02.1855

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1820

Дочь: Параскева Карпова

Отец ребёнка: Ташков Карп Гаврилов

д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Сын: Иосиф Карпов

Отец ребёнка: Ташков Карп Гаврилов

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830

Сын: Василий Карпов

Отец ребёнка: Ташков Карп Гаврилов

д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1836

Сын: Пётр Карпов

Отец ребёнка: Ташков Карп Гаврилов

д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.04.1838

Дочь: Ирина Карпова

Отец ребёнка: Ташков Карп Гаврилов

д.Сивалопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1840

Сын: Алексей Карпов

Отец ребёнка: Ташков Карп Гаврилов

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.02.1855
д.Сивалопы Поречского уезда Смоленской губ.
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