Матрона (Максимова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти01.02.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1820
Дочь: Параскева Карпова
Отец ребёнка: Ташков Карп Гаврилов
д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Сын: Иосиф Карпов
Отец ребёнка: Ташков Карп Гаврилов
д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830
Сын: Василий Карпов
Отец ребёнка: Ташков Карп Гаврилов
д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1836
Сын: Пётр Карпов
Отец ребёнка: Ташков Карп Гаврилов
д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.04.1838
Дочь: Ирина Карпова
Отец ребёнка: Ташков Карп Гаврилов
д.Сивалопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1840
Сын: Алексей Карпов
Отец ребёнка: Ташков Карп Гаврилов
д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.02.1855
д.Сивалопы Поречского уезда Смоленской губ.