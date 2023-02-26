Иосиф Карпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИосиф Карпов

Иосиф Карпов

avatar

Место рождения

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1827

Дата смерти

05.03.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Ташков Карп Гаврилов

Мать: Матрона (Максимова)

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.07.1847

Жена: Агрипина Маркова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1847

Дочь: Евгения Иосифова

Мать ребёнка: Агрипина Маркова

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1850

Дочь: Марфа Иосифова

Мать ребёнка: Агрипина Маркова

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1855

Дочь: Параскева Иосифова

Мать ребёнка: Агрипина Маркова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.04.1858

Сын: Георгий Иосифов

Мать ребёнка: Агрипина Маркова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1861

Дочь: Вера Иосифова

Мать ребёнка: Агрипина Маркова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1864

Дочь: Евдокия Иосифова

Мать ребёнка: Агрипина Маркова

д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.03.1903
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close