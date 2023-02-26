Иосиф Карпов
Место рожденияд.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1827
Дата смерти05.03.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Ташков Карп Гаврилов
Мать: Матрона (Максимова)
д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.07.1847
Жена: Агрипина Маркова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1847
Дочь: Евгения Иосифова
Мать ребёнка: Агрипина Маркова
д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1850
Дочь: Марфа Иосифова
Мать ребёнка: Агрипина Маркова
д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1855
Дочь: Параскева Иосифова
Мать ребёнка: Агрипина Маркова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.04.1858
Сын: Георгий Иосифов
Мать ребёнка: Агрипина Маркова
Рождение ребёнка
07.09.1861
Дочь: Вера Иосифова
Мать ребёнка: Агрипина Маркова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1864
Дочь: Евдокия Иосифова
Мать ребёнка: Агрипина Маркова
д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.03.1903