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Агрипина Маркова

Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

22.06.1824

Дата смерти

27.11.1896

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1824

Отец: Марк Илларионов

Мать: Феодосия Яковлева

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.07.1847

Муж: Иосиф Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1847

Дочь: Евгения Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Карпов

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1850

Дочь: Марфа Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Карпов

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1855

Дочь: Параскева Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Карпов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.04.1858

Сын: Георгий Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Карпов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1861

Дочь: Вера Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Карпов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1864

Дочь: Евдокия Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Карпов

д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.11.1896
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
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