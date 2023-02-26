Агрипина Маркова
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения22.06.1824
Дата смерти27.11.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1824
Отец: Марк Илларионов
Мать: Феодосия Яковлева
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.07.1847
Муж: Иосиф Карпов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1847
Дочь: Евгения Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Карпов
д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1850
Дочь: Марфа Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Карпов
д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1855
Дочь: Параскева Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Карпов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.04.1858
Сын: Георгий Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Карпов
Рождение ребёнка
07.09.1861
Дочь: Вера Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Карпов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1864
Дочь: Евдокия Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Карпов
д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.11.1896