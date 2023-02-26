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Марк Илларионов

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1796

Дата смерти

26.03.1847

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1824

Дочь: Агрипина Маркова

Мать ребёнка: Феодосия Яковлева

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.03.1847
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
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