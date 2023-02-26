Марк Илларионов
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1796
Дата смерти26.03.1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1824
Дочь: Агрипина Маркова
Мать ребёнка: Феодосия Яковлева
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.03.1847
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.