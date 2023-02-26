Христина Маркова
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.07.1832
Дата смерти18.11.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1832
Отец: Марк Лаврентиев
Мать: Феодосия Яковлева
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.07.1849
Муж: Андрей Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1859
Дочь: Феврония Андреева
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
04.06.1861
Сын: Фёдор Андреев
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1864
Дочь: Фёкла Андреева
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
До 1867
Сын: Иван Андреев
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Мария (Антонова)
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1873
Дочь: Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
До 1887
Сын: Тимофей Андреев
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Семёновская вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.11.1892
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.