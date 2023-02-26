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Христина Маркова

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.07.1832

Дата смерти

18.11.1892

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1832

Отец: Марк Лаврентиев

Мать: Феодосия Яковлева

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.07.1849

Муж: Андрей Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1859

Дочь: Феврония Андреева

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1861

Сын: Фёдор Андреев

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1864

Дочь: Фёкла Андреева

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1867

Сын: Иван Андреев

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Мария (Антонова)

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1873

Дочь: Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Тимофей Андреев

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Семёновская вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.11.1892
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
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