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Мария (Антонова)

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Андрей Михайлов

Мать: Христина Маркова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1886

Муж: Василий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1888

Дочь: Матрона Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.01.1890

Сын: Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
21.12.1890

Сын: Стефан Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.01.1893

Сын: Павел ст.

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
15.07.1894

Сын: Павел Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.10.1896

Сын: Константин Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Фёкла Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Евфросиния Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
26.05.1906

Сын: Никита Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.03.1909

Сын: Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Антоний Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
23.09.1912

Дочь: Фёкла Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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