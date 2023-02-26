Мария (Антонова)
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Андрей Михайлов
Мать: Христина Маркова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1886
Муж: Василий Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1888
Дочь: Матрона Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
02.01.1890
Сын: Иоанн Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
21.12.1890
Сын: Стефан Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
11.01.1893
Сын: Павел ст.
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
15.07.1894
Сын: Павел Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
20.10.1896
Сын: Константин Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Фёкла Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Евфросиния Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
26.05.1906
Сын: Никита Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
26.03.1909
Сын: Иоанн Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1910
Сын: Антоний Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
23.09.1912
Дочь: Фёкла Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Смерть
Неизвестно