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Андрей Михайлов

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1827

Дата смерти

02.01.1897

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1832 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Михаил

Мать: не указана

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.07.1849

Жена: Христина Маркова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1859

Дочь: Феврония Андреева

Мать ребёнка: Христина Маркова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1861

Сын: Фёдор Андреев

Мать ребёнка: Христина Маркова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1864

Дочь: Фёкла Андреева

Мать ребёнка: Христина Маркова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1867

Сын: Иван Андреев

Мать ребёнка: Христина Маркова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Мария (Антонова)

Мать ребёнка: Христина Маркова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1873

Дочь: Татьяна Андреева

Мать ребёнка: Христина Маркова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Тимофей Андреев

Мать ребёнка: Христина Маркова

Семёновская вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.01.1897
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Причина смерти: задохся в печи
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