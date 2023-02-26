Андрей Михайлов
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1827
Дата смерти02.01.1897
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Михаил
Мать: не указана
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.07.1849
Жена: Христина Маркова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1859
Дочь: Феврония Андреева
Мать ребёнка: Христина Маркова
Рождение ребёнка
04.06.1861
Сын: Фёдор Андреев
Мать ребёнка: Христина Маркова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1864
Дочь: Фёкла Андреева
Мать ребёнка: Христина Маркова
Рождение ребёнка
До 1867
Сын: Иван Андреев
Мать ребёнка: Христина Маркова
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Мария (Антонова)
Мать ребёнка: Христина Маркова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1873
Дочь: Татьяна Андреева
Мать ребёнка: Христина Маркова
Рождение ребёнка
До 1887
Сын: Тимофей Андреев
Мать ребёнка: Христина Маркова
Семёновская вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.01.1897
Причина смерти: задохся в печи