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Стефан Васильев

Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

21.12.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1890

Отец: Василий Иванов

Мать: Мария (Антонова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.02.1913

Жена: Соломония Логгинова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.03.1914

Дочь: Мария Стефанова

Мать ребёнка: Соломония Логгинова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дария Терентиева

Смерть
Неизвестно
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