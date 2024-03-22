Стефан Васильев
Место рождения
Дата рождения21.12.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1890
Отец: Василий Иванов
Мать: Мария (Антонова)
Бракосочетание
10.02.1913
Жена: Соломония Логгинова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.03.1914
Дочь: Мария Стефанова
Мать ребёнка: Соломония Логгинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дария Терентиева
Смерть
Неизвестно