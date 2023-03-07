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Соломония Логгинова

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.02.1913

Муж: Стефан Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.03.1914

Дочь: Мария Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Васильев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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