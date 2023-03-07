Соломония Логгинова
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1913
Муж: Стефан Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.03.1914
Дочь: Мария Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Васильев
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно