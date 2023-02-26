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Пелагия Михайлова

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Место рождения

д.Паньково Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1802 г.р.

Мать

Не указана

Муж

До 1820 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: Михаил Лаврентиев

Мать: не указана

д.Паньково Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.05.1837

Муж: Игнатий Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.11.1842

Сын: Савелий Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий Карпов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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