Пелагия Михайлова
Место рожденияд.Паньково Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: Михаил Лаврентиев
Мать: не указана
д.Паньково Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.05.1837
Муж: Игнатий Карпов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.11.1842
Сын: Савелий Игнатов
Отец ребёнка: Игнатий Карпов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно