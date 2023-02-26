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Карп Тихонов

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Место рождения

д.Дубровские Старины

Дата рождения

1782

Дата смерти

01.02.1846

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: ?

Мать: ?

д.Дубровские Старины
Бракосочетание
10.01.1798

Жена: Марфа Никитина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.07.1800

Сын: Емельян Карпов

Мать ребёнка: Марфа Никитина

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1803

Сын: Леонтий Карпов

Мать ребёнка: Марфа Никитина

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1805

Сын: Федот ст

Мать ребёнка: Марфа Никитина

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1808

Дочь: Агафия Карпова

Мать ребёнка: Марфа Никитина

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1811

Сын: Анисим Карпов

Мать ребёнка: Марфа Никитина

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1820

Сын: Федот Карпов

Мать ребёнка: Марфа Никитина

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1820

Сын: Игнатий Карпов

Мать ребёнка: Марфа Никитина

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.08.1842

Жена: Стефанида Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
01.02.1846
д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
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