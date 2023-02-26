Карп Тихонов
Место рожденияд.Дубровские Старины
Дата рождения1782
Дата смерти01.02.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.01.1798
Жена: Марфа Никитина
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.07.1800
Сын: Емельян Карпов
Мать ребёнка: Марфа Никитина
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1803
Сын: Леонтий Карпов
Мать ребёнка: Марфа Никитина
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1805
Сын: Федот ст
Мать ребёнка: Марфа Никитина
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1808
Дочь: Агафия Карпова
Мать ребёнка: Марфа Никитина
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1811
Сын: Анисим Карпов
Мать ребёнка: Марфа Никитина
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1820
Сын: Федот Карпов
Мать ребёнка: Марфа Никитина
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1820
Сын: Игнатий Карпов
Мать ребёнка: Марфа Никитина
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.08.1842
Жена: Стефанида Фёдорова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
01.02.1846
д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.