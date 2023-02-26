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Емельян Карпов

Место рождения

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

18.07.1800

Дата смерти

До 1857

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1800

Отец: Карп Тихонов

Мать: Марфа Никитина

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1821

Сын: Семён Емельянов

Мать ребёнка: Параскева Антонова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1821

Сын: Фёдор Емельянов

Мать ребёнка: Агафия Иванова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1823

Дочь: Федора Емельянова

Мать ребёнка: Параскева Антонова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.05.1824

Жена: Агафия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ксения Емельянова

Мать ребёнка: Агафия Иванова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Сын: Даниил Емельянов

Мать ребёнка: Агафия Иванова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1831

Сын: Косьма Емельянова

Мать ребёнка: Агафия Иванова

д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1833

Сын: Никита ст

Мать ребёнка: Агафия Иванова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
После 1833

Сын: Никита Емельянов

Мать ребёнка: Агафия Иванова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1834

Сын: Стефан Емельянов

Мать ребёнка: Агафия Иванова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Антонова

Смерть
До 1857
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