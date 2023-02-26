Емельян Карпов
Место рожденияд.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения18.07.1800
Дата смертиДо 1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1800
Отец: Карп Тихонов
Мать: Марфа Никитина
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1821
Сын: Семён Емельянов
Мать ребёнка: Параскева Антонова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1821
Сын: Фёдор Емельянов
Мать ребёнка: Агафия Иванова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1823
Дочь: Федора Емельянова
Мать ребёнка: Параскева Антонова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.05.1824
Жена: Агафия Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ксения Емельянова
Мать ребёнка: Агафия Иванова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Сын: Даниил Емельянов
Мать ребёнка: Агафия Иванова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1831
Сын: Косьма Емельянова
Мать ребёнка: Агафия Иванова
д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1833
Сын: Никита ст
Мать ребёнка: Агафия Иванова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
После 1833
Сын: Никита Емельянов
Мать ребёнка: Агафия Иванова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1834
Сын: Стефан Емельянов
Мать ребёнка: Агафия Иванова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Антонова
Смерть
До 1857