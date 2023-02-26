Стефан Емельянов
Место рожденияд.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1834
Дата смерти28.05.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1834
Отец: Емельян Карпов
Мать: Агафия Иванова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Юрченкова Федора Стефанова
Мать ребёнка: Александра (Елизавета) Захарова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.07.1858
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1864
Сын: Сергей Стефанов
Мать ребёнка: Александра (Елизавета) Захарова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866
Сын: Иосиф Стефанов
Мать ребёнка: Александра (Елизавета) Захарова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871
Сын: Лукьян Стефанов
Мать ребёнка: Александра (Елизавета) Захарова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1874
Сын: Дмитрий Стефанов
Мать ребёнка: Александра (Елизавета) Захарова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1874
Дочь: Гликерия Стефанова
Мать ребёнка: Александра (Елизавета) Захарова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1875
Дочь: Мария Стефанова
Мать ребёнка: Александра (Елизавета) Захарова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.05.1903
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.