Стефан Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефан Емельянов

Место рождения

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1834

Дата смерти

28.05.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Емельян Карпов

Мать: Агафия Иванова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Юрченкова Федора Стефанова

Мать ребёнка: Александра (Елизавета) Захарова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.07.1858

Жена: Александра (Елизавета) Захарова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1864

Сын: Сергей Стефанов

Мать ребёнка: Александра (Елизавета) Захарова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866

Сын: Иосиф Стефанов

Мать ребёнка: Александра (Елизавета) Захарова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871

Сын: Лукьян Стефанов

Мать ребёнка: Александра (Елизавета) Захарова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1874

Сын: Дмитрий Стефанов

Мать ребёнка: Александра (Елизавета) Захарова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1874

Дочь: Гликерия Стефанова

Мать ребёнка: Александра (Елизавета) Захарова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1875

Дочь: Мария Стефанова

Мать ребёнка: Александра (Елизавета) Захарова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.05.1903
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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