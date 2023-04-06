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Александра (Елизавета) Захарова

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Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Захарий Герасимов

Мать: Ирина Самсонова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Юрченкова Федора Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Емельянов

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.07.1858

Муж: Стефан Емельянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1864

Сын: Сергей Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Емельянов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866

Сын: Иосиф Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Емельянов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871

Сын: Лукьян Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Емельянов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1874

Сын: Дмитрий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Емельянов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1874

Дочь: Гликерия Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Емельянов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1875

Дочь: Мария Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Емельянов

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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