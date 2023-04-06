Александра (Елизавета) Захарова
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Захарий Герасимов
Мать: Ирина Самсонова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Юрченкова Федора Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Емельянов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.07.1858
Муж: Стефан Емельянов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1864
Сын: Сергей Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Емельянов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866
Сын: Иосиф Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Емельянов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871
Сын: Лукьян Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Емельянов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1874
Сын: Дмитрий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Емельянов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1874
Дочь: Гликерия Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Емельянов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1875
Дочь: Мария Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Емельянов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно