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Захарий Герасимов

Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1808 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Мария Захарова

Мать ребёнка: Ирина Самсонова

Бракосочетание
29.01.1825

Жена: Ирина Самсонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Елена Захарова

Мать ребёнка: Ирина Самсонова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Александра (Елизавета) Захарова

Мать ребёнка: Ирина Самсонова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.07.1837

Дочь: Марфа Захарова

Мать ребёнка: Ирина Самсонова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.05.1839

Сын: Тимофей Захаров

Мать ребёнка: Ирина Самсонова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.12.1843

Сын: Антоний Захаров

Мать ребёнка: Ирина Самсонова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1850

Сын: Филипп (Петров по крёстному)

Мать ребёнка: Ирина Самсонова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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