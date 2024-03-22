Захарий Герасимов
Место рождения
Дата рожденияДо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Мария Захарова
Мать ребёнка: Ирина Самсонова
Бракосочетание
29.01.1825
Жена: Ирина Самсонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Елена Захарова
Мать ребёнка: Ирина Самсонова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Александра (Елизавета) Захарова
Мать ребёнка: Ирина Самсонова
Рождение ребёнка
03.07.1837
Дочь: Марфа Захарова
Мать ребёнка: Ирина Самсонова
Рождение ребёнка
03.05.1839
Сын: Тимофей Захаров
Мать ребёнка: Ирина Самсонова
Рождение ребёнка
06.12.1843
Сын: Антоний Захаров
Мать ребёнка: Ирина Самсонова
Рождение ребёнка
01.07.1850
Сын: Филипп (Петров по крёстному)
Мать ребёнка: Ирина Самсонова
Смерть
Неизвестно