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Тимофей Захаров

Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

03.05.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1839

Отец: Захарий Герасимов

Мать: Ирина Самсонова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.05.1859

Жена: Клавдия (Харлампиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1865

Сын: Алексей Тимофеев

Мать ребёнка: Клавдия (Харлампиева)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.07.1872

Сын: Василий Тимофеев

Мать ребёнка: Клавдия (Харлампиева)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1873

Сын: Илья Тимофеев

Мать ребёнка: Клавдия (Харлампиева)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.08.1875

Сын: Пётр Тимофеев

Мать ребёнка: Клавдия (Харлампиева)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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