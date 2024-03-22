Тимофей Захаров
Место рождения
Дата рождения03.05.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1839
Отец: Захарий Герасимов
Мать: Ирина Самсонова
Бракосочетание
10.05.1859
Жена: Клавдия (Харлампиева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1865
Сын: Алексей Тимофеев
Мать ребёнка: Клавдия (Харлампиева)
Рождение ребёнка
08.07.1872
Сын: Василий Тимофеев
Мать ребёнка: Клавдия (Харлампиева)
Рождение ребёнка
До 1873
Сын: Илья Тимофеев
Мать ребёнка: Клавдия (Харлампиева)
Рождение ребёнка
21.08.1875
Сын: Пётр Тимофеев
Мать ребёнка: Клавдия (Харлампиева)
Смерть
Неизвестно