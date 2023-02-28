Алексей Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти17.03.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Тимофей Захаров
Мать: Клавдия (Харлампиева)
Бракосочетание
18.01.1885
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1886
Сын: Александр Алексеев
Мать ребёнка: Лукия (Гликерия) Алексеева
Рождение ребёнка
04.11.1887
Дочь: Матрона Алексеева
Мать ребёнка: Лукия (Гликерия) Алексеева
Рождение ребёнка
08.12.1890
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Лукия (Гликерия) Алексеева
Рождение ребёнка
07.08.1893
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Лукия (Гликерия) Алексеева
Рождение ребёнка
06.01.1899
Дочь: Татьяна Алексеева
Мать ребёнка: Лукия (Гликерия) Алексеева
Рождение ребёнка
14.02.1902
Сын: Архип Алексеев
Мать ребёнка: Лукия (Гликерия) Алексеева
Смерть
17.03.1904
Причина смерти: от излишнего употребления спиртных напитков