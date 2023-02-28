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Алексей Тимофеев

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Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

17.03.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Тимофей Захаров

Мать: Клавдия (Харлампиева)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.01.1885

Жена: Лукия (Гликерия) Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1886

Сын: Александр Алексеев

Мать ребёнка: Лукия (Гликерия) Алексеева

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.11.1887

Дочь: Матрона Алексеева

Мать ребёнка: Лукия (Гликерия) Алексеева

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.12.1890

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Лукия (Гликерия) Алексеева

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.08.1893

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Лукия (Гликерия) Алексеева

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.01.1899

Дочь: Татьяна Алексеева

Мать ребёнка: Лукия (Гликерия) Алексеева

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1902

Сын: Архип Алексеев

Мать ребёнка: Лукия (Гликерия) Алексеева

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
17.03.1904
Причина смерти: от излишнего употребления спиртных напитков
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