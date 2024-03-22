Клавдия (Харлампиева)
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти22.04.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.05.1859
Муж: Тимофей Захаров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1865
Сын: Алексей Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Захаров
Рождение ребёнка
08.07.1872
Сын: Василий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Захаров
Рождение ребёнка
До 1873
Сын: Илья Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Захаров
Рождение ребёнка
21.08.1875
Сын: Пётр Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Захаров
Смерть
22.04.1903