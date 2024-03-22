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Клавдия (Харлампиева)

Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

22.04.1903

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Ефимий

Мать: ?

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.05.1859

Муж: Тимофей Захаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1865

Сын: Алексей Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Захаров

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.07.1872

Сын: Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Захаров

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1873

Сын: Илья Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Захаров

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.08.1875

Сын: Пётр Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Захаров

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
22.04.1903
Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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