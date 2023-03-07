Илья Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияДо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873
Отец: Тимофей Захаров
Мать: Клавдия (Харлампиева)
Рождение ребёнка
05.02.1892
Сын: Фёдор Ильин
Мать ребёнка: Наталия Максимова
Рождение ребёнка
05.01.1898
Дочь: Домника Ильина
Мать ребёнка: Наталия Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталия Максимова
Смерть
Неизвестно