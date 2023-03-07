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Илья Тимофеев

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Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873

Отец: Тимофей Захаров

Мать: Клавдия (Харлампиева)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.02.1892

Сын: Фёдор Ильин

Мать ребёнка: Наталия Максимова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.01.1898

Дочь: Домника Ильина

Мать ребёнка: Наталия Максимова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталия Максимова

Смерть
Неизвестно
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